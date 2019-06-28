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رياضة | ريال مدريد يتعاقد مع نجم أياكس لتعويض سيبايوس ويورينتي

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ويرد أياكس أمستردام مبلغ 65 مليون يورو، من أجل بيع لاعبه فان دي بيك، ولكن ريال مدريد لن يقدم عرض بأكثر من 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن فان دي بيك البالغ من العمر 22 عاماً كان أحد أبرز اللاعبين هذا الموسم، وقد برز اللاعب بأسلوب لعبه رفقة أياكس والذي وصل إلى المراحل الحاسمة من مما جعل بطل الدوري الهولندي يطلب 65 مليون يورو وهذا لا يتناسب مع عرض ريال مدريد الذي قدم 50 مليون يورو.

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