رياضة | تير شتيجن يحصل على جائزة برشلونة لـ"اللعب النظيف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تير شتيجن يحصل على جائزة برشلونة لـ"اللعب النظيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، قد حصل على جائزة برشلونة للعب النظيف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه تم الإعلان عن الفائر بجائزة برشلونة للعب النظيف، الهيئة قيمت شتيجن كأكثر لاعب ملتزم في الحياة اليومية التي تخص النادي والمدينة كذلك.

ومن الجدير بالذكر أن شتيجن قد لفت الأنظار إليه في ملعب أنفيلد بعد الخسارة 4-0 من ليفربول، حيث شكر الجماهير على دعمها وأنها كانت سبب كبير في فوزه بالجائزة.