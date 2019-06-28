رياضة | هازارد يطرد إيسكو من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يطرد إيسكو من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مصير إيسكو مع ريال مدريد لا يزال غامضًا، خاصة وأن هناك احتمالات كبيرة بخروج اللاعب من حسابات زين الدين زيدان، بعد الموسم السيئ الذي قدمه اللاعب رفقة النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن ما يضعف من دور إيسكو أن ريال مدريد تعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، وفي طريقه لضم لاعب وسط مميز سواء الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام أو الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أو الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

Advertisements

وأشارت إلى أن النادي الملكي لديه نية لبيع إيسكو، إذا حصل على عرض مميز في فترة الانتقالات الصيفية.

وظهر مؤخرًا اهتمام من مانشستر سيتي بضم اللاعب، لا سيما بعد تأكد رحيل الإسباني ديفيد سيلفا عن النادي الإنجليزي في نهاية الموسم المقبل.

ويرغب إيسكو في استعادة مستواه مجددًا للمشاركة مع إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.