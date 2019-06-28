شكرا لقرائتكم على معلول ينضم لمران الأهلى خلال 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي تأكيدات من على معلول ظهير أيسر الفريق بإنه سيصل القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة للانتظام في تدريبات الفريق.

كان الجهاز الفني للأهلي قد منح على معلول راحة سلبية لعدم حصوله عل أجازة كافية بسبب تواجده مع منتخب بلاده فى معسكر الإعداد لأمم أفريقيا الحالية قبل أن يتم استبعاده من قائمة تونس في أمم أفريقيا الحالية بمصر فى اللحظات الأخيرة.

وأكد الظهير الدولي التونسي لمدير الكرة بإنه سينتظم في تدريبات الفريق خلال أيام قليلة وسيصل للقاهرة في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

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ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته غدٍ السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم، الجمعة، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى.

ويستعد الأهلى للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد هناك استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.