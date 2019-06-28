شكرا لقرائتكم مصدر: كهربا لم يشكو الزمالك لفسخ تعاقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن محمود كهربا لاعب الزمالك لم يتقدم بأى شكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين لفسخ تعاقده مع ناديه الأبيض.

قال المصدر إن كل ما يثار فى وسائل الإعلام فى هذا الصدد عار تماما من الصحة، حيث لم تتلق لجنة شئون اللاعبين أى شكوى من اللاعب لفسخ التعاقد، تابع أن عقد كهربا مع الزمالك مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة بعد توثيق العقد، ولا صحة لما يتردد حول إنتهاء العقد وأحقية اللاعب فى التوقيع لأى ناد، مشددا على عدم تلقى أى شكاوى لفسخ العقد السارى بين اللاعب والنادى.

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كما شدد مصدر مسئول بنادى الزمالك على نفس المسألة إن النادى موقفه سليم فى عقد كهربا وإن اتحاد الكرة قام بتوثيقه قائلاً:"لو اللاعب شايف عكس ذلك لم يقوم بالشكوى منذ توثيق العقد ليه؟.. فى كل الأحوال اللاعب هو الخاسر الوحيد فيما يفعله حالياً بانقطاعه عن تدريبات الفريق ويتم تطبيق عليه لائحة الفريق بشأن العقوبات".

وكان كهربا قد انقطع عن تدريبات الزمالك منذ الحصول على راحة سلبية عقب مباراة حرس الحدود بالدورى الممتاز حيث تواجد فى فرنسا لقضاء أجازة وعاد عند استئناف الفريق الأبيض ولكنه لم ينتظم فى تدريبات الفريق وواصل الغياب عن الأبيض فى معسكره الحالى بمدينة 6 أكتوبر ويختتم الفريق الابيض معسكره غدا السبت، من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.‎