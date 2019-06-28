شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم على البطل الأولمبى برباعية نظيفة فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك الودية ضد فريق البطل الأوليمبى، بتقدم الفريق الأبيض برباعية نظيفة، فى المباراة الودية المقامة حالياً على ملعب دريم، ضمن معسكر الفريق الأبيض بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمود عبد المنصف فى حراسة المرمى، محمد كماتشو، محمود الشحات، محمد عبد السلام، بهاء مجدى فى خط الدفاع، محمد حسن، يوسف حسن، إبراهيم حسن، أيمن حفني، محمد عنتر فى خط الوسط، محمد إبراهيم فى خط الهجوم".

Advertisements

وتقدم الزمالك مبكرا عن طريق محمد إبراهيم بعدما سجل الهدف الأول فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء حصل عليها الفريق الأبيض نتيجة عرقلة محمد عنتر فى منطقة جزاء البطل الأوليمبى، أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى له وللزمالك فى الدقيقة 20 من تمريرة من محمد عنتر في الجانب الأيسر داخل المنطقة ليسددها إبراهيم فى المرمى، سجل أيمن حفني الهدف الثالث للزمالك فى مرمى فريق البطل الأوليمبي وذلك في الدقيقة 40، سجل إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك الهدف الرابع للفريق فى مرمى فريق البطل الأوليمبي وذلك فى الدقيقة 43 من تسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من محمد عنتر.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك معسكره غدا السبت، من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.‎