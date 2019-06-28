شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب لم يعلقون على وفع الإيقاف عن وردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، في بيانا قيام لاعبى المنتخب بالإدلاء بأية تصريحات صحفية عقب رفع الايقاف عن عمرو وردة، وأن التصريحات التى نشرت على لسانهم عبر الموقع الرسمى تم نشرها بالخطأ.

وجاء نص البيان كالتالى:" تنويه : يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأية تصريحات صحفية ، وأن ما نشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ.



بيان اتحاد الكرة: Advertisements

كان اتحاد الكرة نشر خبر رفع الايقاف عن وردة وتصريحات لبعض اللاعبين، وجاء نص الخبر كالتالى :" انتهت أزمة صانع ألعاب منتخب مصر عمرو وردة بعد أن اكتفى اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة بداية من دور الـ16.

حيث يرى محمد صلاح أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي فكان من الضروري استمراره مع المنتخب الوطني والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول.

وأكد أحمد المحمدي قائد المنتخب وأحمد حجازي وعلي غزال أن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم أن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت خاصةً أن اللاعب كان ملتزمًا جدًا أثناء المعسكر وأن التسريبات التي ظهرت كانت قديمة فكيف يتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي ؟.