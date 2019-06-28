شكرا لقرائتكم الزمالك بدون مهاجم فى ودية البطل الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد جلال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق البطل الأوليمبي وديًا اليوم، على ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر ضمن استعدادا الفريق لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويتكون من في حراسة المرمى: محمود عبد المنصف

في الدفاع: محمود الشحات، محمد عبدالسلام، محمد كماتشو، بهاء مجدي

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في الوسط: محمد حسن، يوسف حسن، إبراهيم حسن، أيمن حفني، محمد عنتر

في الهجوم: محمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك معسكره غدا السبت، من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز.

ويتبقى لفريق الزمالك فى الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.‎