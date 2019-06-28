شكرا لقرائتكم أسوان يتعاقد مع جناح الترسانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، تعاقده مع محمد مصطفي ميدو جناح الترسانة لدعم صفوف الفريق الصعيدى بعد الصعود للدوري الممتاز.

ووقع ميدو علي عقود الانضمام رسميا لنادي اسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر،ةفي حضور مجدي عبدالعاطي المدير الفني بأسوان الى ابدى ترحيب بضم اللاعب مؤكدا انه سيكون أضافة كبيرة لأسوان لما يمتلك من امكانيات عالية .

Advertisements

وجاء توقيع ميدو لصفوف اسوان بعد تراجعه عن الانضمام لطنطا عقب الحصول على أوراقه من النادي ، لينجح اسوان في ضمه رسميا ويعد ميدو خامس صفقة لاسوان بعد ضم عبدالعزيز الشاعر ونصر رمضان ومحمد اشرف وجلال العقدة.

وكان ميدو قد ترك الترسانة بعد انتهاء عقده وعدم تقديم مسئولو الشواكيش عرض مالى مناسب له من أجل التجديد .