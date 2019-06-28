شكرا لقرائتكم البرتغال تستضيف المعسكر التحضيري للنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الجمعة، عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعداداً لمنافسات الموسم الجديد، وتقرر أن يبدأ في 7 يوليو المقبل.

وسينطلق إعداد بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في العاصمة الرياض، على أن تغادر بعثة الفريق إلى البرتغال في 12 يوليو لخوض المعسكر الصيفي لغاية الأول من أغسطس المقبل، وسيكون المعسكر في مدينتي أوبيدوز وأوفير.

وذكر نادي النصر في بيان صحافي أن الفريق سيخوض 4 تجارب أعدادية خلال معسكره الإعدادي، وذلك باعتماد من المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

تجدر الإشارة إلى أن النصر سيخوض مباراتي ذهاب وإياب دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا يومي 5 و 12 أغسطس ضد الوحدة الإماراتي.