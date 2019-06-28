شكرا لقرائتكم ميلان يتقبل عقوبة إيقافه عن المشاركات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقبل ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم طوعاً عقوبة إيقافه لعام واحد عن المشاركة في البطولات الأوروبية، بسبب انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف، قائلاً إن هذا هو الخيار الوحيد المتاح بالنسبة له للامتثال لتلك القواعد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أقرت المحكمة الرياضية الدولية اتفاقاً توصل إليه ميلان مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقب انتهاك النادي لالتزاماته بخصوص الوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، وفقاً لما تنص عليه قواعد اللعب المالي النظيف وذلك خلال الفترة من 2015 وحتى 2017 ومن 2016 وحتى 2018.

وذكر ميلان أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للعبة، والذي يتضمن الإيقاف، أنهى الانتهاكات المذكورة.