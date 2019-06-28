شكرا لقرائتكم استبعاد ميلان من المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت المحكمة الرياضية الدولية يوم الجمعة أنها أوقفت نادي ميلان الإيطالي عن المشاركة في الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2019-2020 لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وأنهى بطل أوروبا سبع مرات في المركز الخامس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي ليتأهل لثاني بطولات الأندية الأوروبية من حيث المكانة.

ويعني إيقاف ميلان أن روما، الذي حل في المركز السادس في ترتيب الدوري المحلي، سيلعب في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بينما سيؤول مكانه في تصفيات البطولة لتورينو صاحب المركز السابع.

وذكرت المحكمة في بيان :أصدرت المحكمة الرياضية حكمها بما يتماشى مع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين ميلان والاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص انتهاك النادي الايطالي لقواعد اللعب المالي النظيف، جرى استبعاد ميلان من المشاركة في بطولات الاندية الأوروبية لموسم 2019-2020 نتيجة لخرقه للالتزامات التي تنص عليها قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات وذلك خلال أعوام 2015 و2016 و2017 وفترات المراقبة التي خضع لها أعوام 2016 و2017 و2018.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي للعبة، فإن أي ناد ينفق أكثر من إيراداته ربما يواجه عقوبات تشمل إيقافا محتملا عن المشاركة في المنافسات التي يديرها الاتحاد القاري.

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وفي أبريل الماضي، أبلغ محققون تابعون للاتحاد الأوروبي ميلانو بوجود انتهاك جديد محتمل لقاعدة التعادل بين الإيرادات والمصروفات وذلك خلال أحدث فترة مراقبة وتم إحالة المسألة لمحكمين ماليين.

وأشار الاتحاد الاوروبي إلى أن إحالة ملف ميلان للمحكمين لا يرتبط بقضية سابقة رفعت ضد ميلان وأدت لإيقاف النادي قبل أن يتم إيقاف تنفيذ القرار عقب الطعن عليه.

وجرى إيقاف ميلان لموسم واحد عن المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية في يونيو من العام الماضي عقب قرار الاتحاد الأوروبي بأن النادي لم يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف في فترة المراقبة السابقة.

وتقدم ميلان بطعن للمحكمة الرياضية التي أبطلت قرار ايقافه في الشهر التالي وقبلت بدفوع النادي بأن مصادر تمويله تحسنت عقب تغيير في الملكية.

وتم السماح لميلان بالمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، حيث خرج من دور المجموعات، وطلبت المحكمة الرياضية من الاتحاد الأوروبي للعبة البحث عن عقوبة بديلة، وفي قراره المعدل في ديسمبر الماضي، منح الاتحاد الأوروبي ميلانومهلة حتى يونيو 2021 للامتثال للقواعد أو مواجهة الإيقاف لموسم واحد عن المشاركة في البطولات الأوروبية.