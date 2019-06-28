نتيجة مباراة تونس ومالي في كأس افريقيا| وهبي الخزري ينقذ نسر قرطاج من الخسارة اليوم يلعب منتخب تونس العربي الشقيق مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة فى أمم أفريقيا 2019، ويأمل نسور قرطاج فى تحقيق الفوز بنتيجة مرضية من أجل الاستمرار فى المنافسة، كما يسعى المنتخب فى تأمين عبوره وإنعاش أماله فى التأهل، ويطمح المنتخب التونسى فى استعادة بريقة وحصد نقاط اللقاء وإسعاد الجماهير المحبة للمنتخب.

يلعب منتخب مالى مباراة الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية 2019، وبطمح منتخب النسور فى تحقيق الانتصار واستكمال المشوار فى البطولة، كما يسعى لخطف فوز يضمن له التأهل رسميا للأدوار التالية، ويأمل المنتخب المالى فى حصد المزيد من النقاط واستمرار سلسلة انتصاراته والنظر لكأس البطولة والاقتراب منه.

تقام مباراة منتخبي تونس ومالي فى الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية 2019 يوم الجمعة 28/6/2019، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة الثانية والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

نتيجة مباراة تونس ومالي

بداية المباراة || تونس 0 مالى 0

انتهى الشوط الاول تونس ومالى الان بدون تسجيل

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استراحة

بداية الشوط الثانى

بالتوفيق لنسور قرطاج

الدقيقة 60 ديادي ساماسيكو يسجل هدف مالى الاول

الدقيقه 70 وهبي الخزري يسجل هدف التعادل

نهاية المباراة || تونس 1 مالى 1