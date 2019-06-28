جوول time TV مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر kora live كورة لايف بدون تقطيع مباراة المغرب...

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النشيد الوطني لمنتخبا كوت ديفوار والمغرب يعزف الآنن استعداداً لبداية قمة مباريات اليوم ي كأس امم افريقيا.

منتخب كوت ديفوار كان سيسجل الهدف الأول في الثواني الأولى على حساب المغرب.