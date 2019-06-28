الآن: نتيجة مباراة تونس ومالي اليوم في الجولة الثانية وتعادل يصعد بالنسور للنقطة الثانية

نقدم نتيجة مباراة تونس ومالي اليوم، يدخل اليوم المنتخب التونسي الجولة الثانية في المجموعة الخامسة بلقاء مرتقب ومثير في قمة منتظرة مع منتخب مالي في صراع من أجل حصد الثلاث نقاط والتي يرغب فيها المنتخب المالي من أجل الوصول للنقطة السادسة والتي تعلن عن حسم التأهل لدور الستة عشر رسميا أما تونس فترغب في تحسين ترتيبها للصعود.

مباراة تونس ومالي

وينطلق الشوط الأول من مباراة القمة في تمام الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى المنتخب التونسي لمحو آثار البداية السلبية التي لم يتوقعها مناصري نسور قرطاح أمام أنغولا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وأثار هذا التعادل انتقادات كبيرة للمدرب بسبب التشكيل الذي بدأ به في خط الهجوم.

تونس ومالي

وكانت من بين هذه الانتقادات ما تحدث به نبيل ملعلول المحلل الكروي في قنوات بي ان سبورت بسبب تصريحات المدرب جيريس حول أنه كان يحتاج لأكثر من 3 تغيرات لتحسين شكل الفريق في الشوط الثاني في حين أنه قام باجراء تغييرين فقط ولم يستخدم التغيير الثالث وتسائل نبيل المدرب السابق للمنتخب حول استبعاد علي ملعلول من المنتخب.

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نتيجة مباراة تونس ومالي

وقبل بداية المباراة أفادت أخبار صحفية بأن المنتخب المالي قام باستبعاد مهاجمه آداما نياني من قائمته في أمم افريقيا بسبب ما وصفه بسوء سلوكه في معسكر المنتخب

وأفاد مراسل قناة بي ان سبورت الناقلة والموفد لاستاد السويس أن ارتفاع الحرارة سيؤثر على آداء الفريقين وقد أثر على الحضور الجماهيري، وقد قام المدير الفني التونسي باجراء تغييرات كثيرة على التشكيل

دقائق قليلة على بداية المباراة، وانتهاء العمليات الاحمائية للاعبين منذ لحظات وتوجههم للغرف الخاصة بالملابس