نتيجة محبطة للمرة الثانية: الآن تعرف على نتيجة مباراة تونس ومالي اليوم في كأس الأمم الافريقية

نتيجة مباراة تونس ومالي، يلتقي ليوم المنتخب التونسي مع منتخب مالي في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الخامسة E على ملعب السويس الجديد الذي يشهد مباريات المجموعة عدا مباراة واحدة في الجولة الأخيرة، وتطمح تونس اليوم في تحقيق أول فوز لها في بطولة الأمم الافريقية لحصد ثلاث نقاط تساعدها في صراع التأهل للدور القادم.

مباراة تونس ومالي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة المصرية حيث سيتم نقلها عبر البث الأرضي داخل مصر وقناة beIN Max 1، وتشير التقارير من داخل معسكر المنتخب التونسي إلى نية المدير الفني لاحداث تغييرات عديدة في تشكيلة تونس التي خاضت المباراة الأولى أمام أنجولا والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

مباراة تونس ومالي

أما عن الجانب المالي فقد أكد مولا واجي لاعب المنتخب أن المبارة صعبة للغاية في ظل قوة المنتخب التونسي الذي استطاع التأهل لكأس العالم الماضية وقدم مستوى جيد في المباريات التي خاضها، وأشار إلى أن جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة لديها الطموح الكبير لتحقيق اللقب وعن درجات الحرارة أكد أنها ستؤثر على اللاعبين لاسيما المحترفين

Advertisements

نتيجة مباراة تونس ومالي

وطالب وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي اللاعبين بمضاعفة جهدهم في مباراة اليوم لاسعاد الشعب التونسي بتحقيق الفوز وذلك قبل بداية المرات والتدريب الأخير لنسور قرطاج أمس الخميس.

تشكيل المنتخب التونس لمباراة اليوم : فاروق بن مصطفى، أسامة الحدادى، ياسين مرياح، ديلان برون، أنيس البدرى، إلياس السخيرى، غيلان الشعلالى، وجدى كشريدة ، طه الخنيسي، وهبى الخزرى، نعيم السليتى

على أرض الملعب الآن يتواجد لاعبي المنتخب التونسي لآداء عمليات الاحماء قبيل انطلاقة اللقاء بنصف ساعة وسط ارتفاع في درجات الحرارة على مدينة السويس الساحلية