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جماهير البرازيل تتنفس الصعداء وخيبة أمل باراغوايانية.. في صور

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تنفست جماهير المنتخب البرازيلي الصعداء، بعدما نجح "السيليساو" في التأهل إلى بصعوبة، بعد فوزه على منتخب الباراغواي بركلات الجزاء الترجيحية.

وفك منتخب البرازيل المضيف نحس ركلات الترجيح أمام الباراغواي المنقوصة عدديا وتفوق عليها 4-3 بعد تعادلهما سلبا، ليبلغ نصف نهائي مسابقة كوبا اميركا 2019 في كرة القدم الخميس في بورتو اليغري.

واحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء الوقت الاصلي لعدم اعتماد الوقت الإضافي في المسابقة القارية الجنوبية، فكانت الغلبة لأصحاب الارض بعدما سجل مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيزوس الركلة الاخيرة، معوضا ركلة جزاء أهدرها في مواجهة البيرو (5-صفر) ضمن دور المجموعات.

ويقابل منتخب البرازيل الثلاثاء في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الارجنتين وفنزويلا في ريو دي جانيرو الجمعة. 

وطغت أجواء الفرح على الجماهير البرازيلية بعد التأهل الصعب، في حين تلقت الجماهير الباراغوايانية خيبة أمل كبيرة، وهو ما ترصده ""الخليج 365"" في صور

شاهد الصور:

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