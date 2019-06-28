مباشر كأس أمم أفريقيا.. المغرب 0 - 0 كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب المغربي أمام منافسه الإيفواري في اللقاء الذي يقام على ملعب "السلام" ضمن قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة كأس أمم أفريقيا. ويتقاسم المنتخب المغربي والإيفواري صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، في المقابل يتواجد المنتخب الناميبي والجنوب أفريقي الترتيب بدون نقاط. Advertisements تشكيل المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي - مهدي بنعطية - غانم سايس - نبيل درار - حكيم الأحمدي - مبارك بوصوفة - حكيم زياش - يونس بلهندة - نورالدين أمرابط - يوسف النصيري. تشكيل كوت ديفوار: سيلفين جوبوهو - ونلو كوليبالي - إسماعيل تراوري - سيرجي كانون - سيرجي أورييه - فرانك كيسيه - سيري دي - ماكس آلان جراديل - جان سيري - نيكولا بيبي - جوناثاني كوجيا. تابعونا لمزيد من التفاصيل..

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