اتحاد الكرة يعترف بالخطأ وينفي تصريحات صلاح بشأن وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

تراجع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن البيان الذي نشره منذ قليل، والذي احتوى على تصريحات من محمد صلاح وعدد من لاعبي الفريق بشان اللاعب عمرو وردة.

وكانت الحسابات الرسمية للاتحاد المصري على "فيس بوك" و"تويتر" قد نشرت تصريحاً لصلاح أكد خلاله أن استمرار وردة مع المنتخب أمر ضروري حفاظاً على مستقبله.

كما جاء في البيان تصريحات للثلاثي أحمد المحمدي وأحمد حجازي وعلي غزال، حيث أكدوا جميعهم على أن وردة تعرض لما وصفوه بالمؤامرة الخبيثة.

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وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بحذف التصريحات الرسمية التي نشرها للاعبيه، وأكد أنهم لم يدلوا بأية تصريحات صحفية.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن ما نشر على لسان بعض اللاعبين على الموقع الرسمي للاتحاد كان عن طريق الخطأ.