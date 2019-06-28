إبراهيما كمارا يُعلن تشكيل كوت ديفوار لمواجهة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة المغرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: سليفان جوبوهو

Advertisements

خط الدفاع: سيرجي أورييه، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، ووونلو كوليبالي.

خط الوسط: جيوفروي سيري داي، جان ميشيل سيري، وفرانك كيسي.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، وجوناثان كودجيا، وماكس ألان جاردل.

ويتصدر منتخبا المغرب وكوت ديفوار صدارة المجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يحتل منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط