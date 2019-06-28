اتحاد الكرة لمصراوي: لم نتلق شكوى من كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة، أنه لا صحة حول الأخبار التي انتشرت بشأن قيام محمود كهربا لاعب الزمالك، بتقديمه شكوى ضد ناديه لفسخ التعاقد.

وقال العطار في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كهربا لم يرسل لنا أي شكوى ضد ناديه لفسخ التعاقد وكل ما يثار خصوص هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأوضح، لا أساس من الصحة لما تردد حول تقدم اللاعب بشكوى جديدة ضد الزمالك لطلب فسخ العقد من طرف واحد بداعي عدم توثيق العقد الجديد في موعده.

وأتم:" عقد كهربا مستمر مع الزمالك لمدة خمسة مواسم ولا اساس من الصحة لما تردد مؤخرا حول انتهاء عقد اللاعب مع النادي".