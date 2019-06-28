مدير المنتخب يكشف مفاجأة بشأن صاحب قرار عودة عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أنه اتخذ قرار استبعاد عمرو وردة، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب خافيير أجيري والرجوع لهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقرر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر، تفعيل قرار العفو عن عمرو وردة لاعب الفريق بعد مباراة أوغندا في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن أشرف صبحي وزير الرياضة عقد جلسة ودية مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور هاني أبو ريدة.

Advertisements

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس:" أنا لا أحكي كواليس عودة رجوع عمرو وردة، ودوري هنا الحديث عن قرارات فقط".

وأضاف:" قرار استبعاد وردة جاء بعد الحديث مع المدير الفني أجيري وبعد الرجوع لكابتن هاني ابو ريدة".

وأوضح، أن اتحاد الكرة ابلغه بقرار عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب الوطني بعد استبعاده، لافتا أن هذا ما ذكر عبر البيان الخاص بعودة اللاعب.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدور الأول للمسابقة، بعدما ضمن "الفراعنة" التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من المسابقة القارية.