لجنة التخطيط في الأهلي تعقد اجتماعا مع لاسارتي وعبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تواصل إدارة النادي الأهلي استعدادها لحسم جميع الأمور التي تتعلق بالموسم الكروي الجديد لفريق الكرة بالنادين ويأتي في هذا الإطار عقد اجتماع في الثانية ظهر غدٍ السبت بين لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة، سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري.

لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي تكثف جهودها لبحث كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة في جلستها غدًا مع المدير الفني ومدير الكرة وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف التي تم وضعها ويتطلع الجميع داخل قطاع الكرة لتحقيقها بما يتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادي على كافة الأصعدة.

وفي وقت سابق، عُقد اجتماع بين لجنة التخطيط مع الجهاز الفني كخطوة أولى لاطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي، والذي يقترب من الانتهاء، إلى جانب التطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق في الموسم الماضي.