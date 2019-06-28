مدرب غانا: لدينا دكة بدلاء قوية لتعويض غياب أيو وجون بوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

قال كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، إن مواجهة الكاميرون المقبلة ستكون مختلفة عن باقي مباريات المجموعة وستحمل الكثير من الإثارة، لافتا أن الفريق الخصم من المنتخبات الجيدة.

ويصطدم منتخب غانا بنظيره الكاميروني في الجولة الثانية بدور المجوعات لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف أبياه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن مواجهة الكاميرون سيغيب عنها جون بوي، والجهاز الفني وفر خمس بدلاء في خط الوسط سوف يؤدون نفس مهامه بنجاح.

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وأوضح، أن منتخب النجوم السوداء سيفقد جهود نجم المنتخب أندريه أيو بسبب الإصابة، لكن هذا لن يؤثر عليهم لأنهم يعتمدون على مجموعة من اللاعبين المميزين يمكن الدفع بأي أحد منهم في مثل هذه المفاجأت.

وأشار إلى أنهم استعدوا بشكل قوي لمواجهة الكاميرون الذي فاز في مباراته الأولى بدور المجموعات، مؤكدا أن امتلاكهم 3 نقاط لا يشكل ضغط عليهم.

وأتم:" نملك دكة بدلاء قوية رغم الإصابات التي ضربت الفريق بشكل مفاجيء، وباقي اللاعبين قادرون على تعويض هذه الغيابات".