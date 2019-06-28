مؤتمر صحفي لإيهاب جلال حول إعداد المصري للموسم الجديد

يعقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي وجهازه المعاون مؤتمرًا صحفيا فى التاسعة مساء الغد. مؤتمرًا صحفيا فى التاسعة مساء الغد. ومن المقرر أن يتحدث جلال خلال المؤتمر عن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد والتعاقدات الجديدة والإستغناءات عن بعض اللاعبين .

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