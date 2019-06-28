اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب كهربا فسخ عقده مع الزمالك

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، حقيقة طلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك من الجبلاية، فسخ عقده مع ناديه اليوم الجمعة. فسخ عقده مع ناديه اليوم الجمعة. قال المصدر لـ "الوفد"، إن ما تردد غير صحيح مطلقا موضحا أن كهربا عقده ممتد عامين مع الزمالك واتحاد الكرة لم تصله أي شكاوى من اللاعب.

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