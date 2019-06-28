كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، حقيقة طلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك من الجبلاية،فسخ عقده مع ناديه اليوم الجمعة.
قال المصدر لـ "الوفد"، إن
ما تردد غير صحيح مطلقا موضحا أن كهربا عقده ممتد عامين مع الزمالك واتحاد الكرة لم تصله أي شكاوى من اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب كهربا فسخ عقده مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.