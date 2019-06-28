أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق في مواجهة البطل الأوليمبي وديا اليوم على ملعب دريم بمدينة السادس منأكتوبر ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.
ويتكون من في حراسة المرمى : محمود عبد المنصف في
الدفاع: محمود الشحات ، محمد عبدالسلام ، محمد كماتشو ، بهاء مجدي في الوسط : محمد حسن ،يوسف حسن ، إبراهيم حسن، أيمن حفني ، محمد عنتر في الهجوم : محمد إبراهيم .
كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك أمام البطل الأولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.