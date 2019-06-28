الارشيف / اخبار الرياضه

خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك أمام البطل الأولمبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق في مواجهة البطل الأوليمبي وديا اليوم على ملعب دريم بمدينة السادس من

أكتوبر ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويتكون من في حراسة المرمى : محمود عبد المنصف في

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الدفاع: محمود الشحات ، محمد عبدالسلام ، محمد كماتشو ، بهاء مجدي في الوسط : محمد حسن ،يوسف حسن ، إبراهيم حسن، أيمن حفني ، محمد عنتر في الهجوم : محمد إبراهيم .‎
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك أمام البطل الأولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا