خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك أمام البطل الأولمبي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق في مواجهة البطل الأوليمبي وديا اليوم على ملعب دريم بمدينة السادس من

أكتوبر ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويتكون من في حراسة المرمى : محمود عبد المنصف في

الدفاع: محمود الشحات ، محمد عبدالسلام ، محمد كماتشو ، بهاء مجدي في الوسط : محمد حسن ،يوسف حسن ، إبراهيم حسن، أيمن حفني ، محمد عنتر في الهجوم : محمد إبراهيم .‎