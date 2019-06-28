لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعقد اجتماعا مع لاسارتي

‏تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل اجتماعًا في الثانية ظهر غدٍ السبت مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. ‏ للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. ‏ وتجتمع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى مع لاسارتى وعبدالحفيظ لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة؛ سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري.

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