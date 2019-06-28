تعرف على مواعيد اختبارات ناشئي الأهلي

أعلن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواعيد اختبارات الناشئين للموسم الكروي الجديد 2019ـ 2020، والتي تنطلق يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل، وحتى الخميس 11 يوليو، بمحافظات فروع أكاديمية الأهلي، وهي الإسكندرية وأسوان وأسيوط والسويس وسوهاج والدقهلية (المنصورة)، وذلك لمواليد 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010.

ويبدأ بيع الاستمارات وقيمتها 50 جنيهاً للاستمارة الواحدة في الملاعب التي تقام عليها الاختبارات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في الأيام السابقة لإجراء الاختبارات.

أما بالنسبة لمواعيد اختبارات الناشئين لنفس الأعمار السنية في القاهرة، فسيتم الإعلان عنها لاحقا وتقام على ملاعب فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. وتقام الاختبارات وفقاً للمواعيد التالية : فرع أسوان تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و7 و 8 يوليو المقبل لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002.

وتقام الاختبارات على الملعب الفرعي باستاد أسوان الرياضي من السادسة وحتى العاشرة مساء، وتباع الاستمارات بنفس الملعب يومي 4 و5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع سوهاج تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و

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8 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002. وتقام الاختبارات في مدارس سيتي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس المدرسة يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع أسيوط تبدأ الاختبارات يومي السبت والأحد 6 و 7 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يوم الاثنين 8 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الثلاثاء 9 يوليو لمواليد 2002. وتقام الاختبارات على استاد جامعة أسيوط من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس الملعب يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع مدرسة بايونيرز بالإسكندرية تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و

8 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 و 2004 و 2005، وتختتميوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002. وتقام الاختبارات في مدارس بايونيرز بالرأس السوداء من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس المدرسة يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية تبدأ الاختبارات يوم الأحد 7 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يوم الاثنين 8 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الثلاثاء 9 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات في كلية فيكتوريا كوليدج من السادسة وحتى العاشرة مساءً، وتباع الاستمارات في نفس المدرسة يومي 5 و 6 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع السويس تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و

8 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 و 2004 و 2005، وتختتميوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات في نادي النصر للبترول من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، و تباع الاستمارات في نفس النادي يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع المنصورة تبدأ الاختبارات يومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9 يوليو لمواليد 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010، وتستكمل يوم الأربعاء 10 يوليو لمواليد 2003 – 2004 – 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات على الملعب الفرعي باستاد جامعة المنصورة من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس الملعب يومي 6 و 7 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.