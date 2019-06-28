قاسم إبراهيم: سيدات يد الزمالك سينافسن على البطولات

حرص قاسم ابراهيم المديرالفني لفريق كرة اليد للسيدات علي توجيه الشكر لـمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور ممدوح هاشم رئيس قطاع كرة اليد علي الدعم الكامل للفريق. مؤكدا على حرص رئيس رئيس نادي الزمالك على وجود فريق أول للسيدات للمنافسة علي جميع البطولات. نادي الزمالك على وجود فريق أول للسيدات للمنافسة علي جميع البطولات. كما أشار المدير الفني إلى ان الفريق سوف ينافس علي البطولات وستتم الاستعانة ببعض العناصر والتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة. يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكوين فريق درجة أولي لسيدات اليد وتصعيد فريق 2000 للدرجة الأولي حيث إن تكوين فريق درجة أولي سيدات تم تفعيله في عهد المستشار مرتضى منصور بعد أن تم تفكيكه في عهد ممدوح عباس.

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