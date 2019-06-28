رياضة | عاجل.. ميلان يتوصل لإتفاق مع ريال مدريد ويضم ثيو هيرنانديز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميلان يتوصل لإتفاق مع ريال مدريد ويضم ثيو هيرنانديز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي آي سي ميلان الإيطالي للتوصل لإتفاق مع ريال مدريد الإسباني، بشأن التعاقد مع الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن ثيو هيرنانديز سينتقل إلى ميلان بعقد لمدة ستة سنوات، وسوف يجتاز اللاعب الفحص الطبي يوم الاثنين.

وأشارت التقارير لأن الاتفاق تم بين جميع الاطراف، ومن ثم فإن ثيو سيُصبح ميلانيستا ولن يكون هناك خيار اعادة شراء لريال مدريد، الصفقة ستتم مقابل 20 مليون يورو.