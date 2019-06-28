رياضة | رينارد يعلن تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يعلن تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة كوت ديفوار، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: ياسين بونو

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خط الدفاع: أشرف حكيمي، وغانم سايس، ومهدي بنعطية، ونبيل درار

خط الوسط: مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، ويونس بلهندة.

خط الهجوم: حكيم زياش، ونور الدين امرابط، يوسف النصيري.

ويتصدر منتخبا المغرب وكوت ديفوار صدارة المجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يحتل منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط