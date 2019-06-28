رياضة | أساطير هولندا لـ فان دي بيك: عليك بالإنتقال لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أساطير هولندا لـ فان دي بيك: عليك بالإنتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية هولندية أن نادي ريال مدريد الإسباني، هو البداية فحسب بالنسبة للاعب دوني فان دي بيك، متوسط ميدان أياكس أمستردام المتألق، حيث أن اللاعبون السابقون يؤيدون انتقال لاعب أياكس إلى مدريد، مع ربطه بريال مدريد، قد يصبح فان دي بيك تاسع هولندي يلعب لملوك إسبانيا.
وذكرت صحيفة "تيليجراف" الهولندية، أن ثلاثة لاعبين سابقين هم ويسلي شنايدر، رافاييل فاندرفارت ورويستن درينثي ألقوا الضوء على ما سيواجهه الشاب في أفخم أندية العالم.
وبدأ شنايدر متحمسًا للغاية عند علمه بتحرك ريال مدريد من أجل فان دي بيك "أعتقد أنه أمر رائع وهو يستحقه"
هذا ما استهل به اللاعب الهولندي صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية والذي وقع عقده مع الفريق الملكي عام 2007.
"موهبة دوني هي الأصعب. فبالمقارنة مع دي ليخت ودي يونغ اللذان بزغا في وقت مبكر وتألقا في كافة الفئات، لم يجد فان دي بيك نفسه وكان عليه البقاء في الظل، لكنه أظهر شخصيته مقدما موسما عظيما وعندما يطرق ريال مدريد بابك، فهذا يُظهر أنك لاعبٌ عظيم ...
وقال: "أعتقد أن مدريد هو الخيار المثالي، لا تسيئوا فهمي، هناك أندية أخرى رائعة، لكنكم تعلمون ما أقصد.
ريال مدريد هو أجمل نادٍ في العالم. عليك فقط رؤية تاريخهم، لا أقلل من أياكس لأنه ناد رائع ومنظم، لكن مدريد مثالي. عندما تدخل للمدينة الرياضية، تتخيل كما لو أنك في قصة خيالية".
وقبل أن ينهي، حذّره من صعوبة المهمة : "لكن سيتوجب عليه اختيار نهاية قصته بنفسه، يجب عليه إثبات نفسه منذ اليوم الأول، ريال مدريد ليس نهاية الأحلام، بل هو بدايتها".
"عندما يتقدم لك مدريد عليك اغتنام الفرصة بكلتا يديك".. هذا ما قاله رافاييل فاندرفارت الذي لعب لمدريد بين عامي 2008 و2010، يجب أن تعلم أنك ستجلس على دكة البدلاء في أحيان كثيرة، ريال مدريد ناد ضخم ويجذب العديد من النجوم، بالنسبة لدوني فإن ريال مدريد انتقال هائل".
بعمر 20 عاما وصل درينثي للنادي الذي لا يزال يصفه بأنه أجمل أندية العالم " سيؤثر عليك الأمر حتما، أن تصل لذلك النادي العملاق.. عندما وصلت كان الأمر محموما مع 4 آلاف شخص في المطار، ربع الملعب كان ممتئلا يوم تقديمي، وكان ممتلئا عن بكرة أبيه يوم تقديم كرستيانو".
"لا أعلم كيف أصبح سيرخيو راموس حاليا، لكن أعتقد أن بإمكان دوني التقرب منه، لقد ساندني وكان إلى جوار الجميع عندما كنت هناك، وبما أنه القائد أعتقد أنه ما زال مقربا من الجميع، يعجبني أن يصبح فان دي بيك الجلاكتيكو القادم، لعب كرة القدم بدون ضغوط هو أفضل شيء ممكن".
"بالنسبة لي لم أُجِد التعامل مع الضغط وقلت لم لا أخرج؟ اللعب وتحمل الضغط أمر ليس بمقدور الجميع التعامل معه. إذا تمكن من تحمله فهو أمر جيد، أياكس ناد كبير، ومع ذلك، فمهما ظن فان دي بيك أن أياكس ناد عملاق، فهو لن يستوعب حجم ومكانة ريال مدريد. لن يفهم ذلك حتى يصل".