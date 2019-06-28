رياضة | أياكس يطلب 65 مليون من ريال مدريد مقابل التخلي عن نجم خط الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يطلب 65 مليون من ريال مدريد مقابل التخلي عن نجم خط الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أياكس أمستردام الهولندي يريد مبلغ 65 مليون يورو، من أجل بيع لاعبه دوني فان دي بيك، ولكن نادي ريال مدريد الإسباني لن يقدم عرض بأكثر من 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن فان دي بيك البالغ من العمر 22 عاماً كان أحد أبرز اللاعبين هذا الموسم، برز اللاعب بأسلوب لعبه رفقة أياكس والذي وصل إلى المراحل الحاسمة من دوري أبطال أوروبا مما جعل بطل الدوري الهولندي يطلب 65 مليون يورو وهذا لا يتناسب مع عرض ريال مدريد الذي قدم 50 مليون يورو.

وكان لاعب خط الوسط حاسماً في المراحل الإقصائية بدوري الأبطال ضد ريال مدريد ويوفنتوس مما جعل أفضل الأندية الأوروبية تهتم بالتعاقد معه، ريال مدريد هو من أحد هذه الأندية التي ترغب في تدعيم وسط الميدان خاصةً بعد رحيل ماركوس لورينتي ومغادرة سيبايوس المتوقعة.

بوجبا لا يزال في خطط النادي، إدارة الفريق تؤكد لزيدان بأن فان دي بيك يأتي خلف بوجبا، اللاعب الذي يمتلك كل الصفات التي تلبي متطلبات الفرنسي، إدارة النادي تُفضل الهولندي نظرا للقيمة السوقية للاعب.

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لكن أكثر ما يقلق إدارة ريال مدري هو أنهم يرون بأن أياكس ليسوا في حاجة إلى البيع خاصة بعد انتقال دي يونغ ودي ليخت الشبه المؤكد، أياكس يطلب 65 مليون يورو من أجل اللاعب، أياكس يعلم بإهتمام ريال مدريد بنجمهم لكن لحد الآن لا توجد أي مفاوضات بين الناديين. وعلى ذلك فإن ريال مدريد لن يتسرع في الصفقة، الفريق سوف ينتظر عودة بوغبا من الإجازة ليطلب الخروج وحينها سوف يقرر ريال مدريد ما إذا كانوا سوف يبدأون المفاوضات مع النادي الهولندي في محاولة للتوصل إلى إتفاق حول السعر الذي يستحقه فان دي بيك.

17 هدف و 13 تمريرة حاسمة هي أرقام اللاعب هذا الموسم، في الدوري الهولندي تمكن من تسجيل 9 أهداف وعشرة تمريرات حاسمة، أما في دوري الأبطال تمكن من تسجيل 4 أهداف و ساهم بتمريرتن حاسمتين.