رياضة | مانشستر يونايتد يحدد الأسماء المطلوبة لتدعيم خط الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحدد الأسماء المطلوبة لتدعيم خط الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم، من أجل تدعيم مركز خط وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "ESPN"، ان مانشستر يونايتد سيوجّه تركيزه نحو تدعيم خط الوسط، بعد حسم صفقة المدافع آرون فان بيساكا، من كريستال بالاس.

وحدد الشياطين الحمر كلاً من برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، وشون لونجستاف لاعب نيوكاسل يونايتد لتدعيم خط الوسط.

الجدير بالذكر ان لاعب خط الوسط البرتغالي قد يكلف الشياطين الحمر ما يقارب 65 مليون جنيه استرليني، في حين أن نيوكاسل سيطالب بحوالي 25 مليون جنيه استرليني من أجل لونجستاف.