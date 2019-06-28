رياضة | خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك أمام البطل الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك أمام البطل الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق في مواجهة البطل الأوليمبي وديا اليوم على ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر ضمن استعدادا الفريق لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويتكون من في حراسة المرمى : محمود عبد المنصف في الدفاع: محمود الشحات ، محمد عبدالسلام ، محمد كماتشو ، بهاء مجدي في الوسط : محمد حسن ،يوسف حسن ، إبراهيم حسن، أيمن حفني ، محمد عنتر في الهجوم : محمد إبراهيم .‎