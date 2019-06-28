رياضة | مدرب بنين : نحترم غينيا بيساو والمواجهة لن تكون سهلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بنين : نحترم غينيا بيساو والمواجهة لن تكون سهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، أن جميع لاعبيه مستعدين بدنيًا ومعنويًا لخوض المباراة القادمة من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراته أمام غينيا بيساو، أحترم منتخب غينيا بيساو والمواجهة معهم لن تكون سهلة.

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وقال ستيفن زيزنيو لاعب منتخب بنين، نسعى لتقديم أداء أفضل في المباراة القادمة من أجل التأهل للدور المقبل.

وأضاف : لا يوجد أي ضغط على كاهلنا ونسعى لترك بصمة لبنين في هذه البطولة.

وأتم : من خلال دوري كقائد أسعى لخلق تجانس بين جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني.