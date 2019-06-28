رياضة | أحمد حسن: محمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: محمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بسبب تدخله في إقناع إتحاد الكرة بالتراجع عن قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا.

وكتب "الصقر" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " أبو صلاح مش طلع بس أقوى من المخدرات، ده طلع أقوى من اتحاد الكرة والمنظومة الرياضية كلها، وعمتا كل الدعم لمنتخبنا في القادم".

وكان اتحاد الكرة أعلن قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب أمس، عن واقعة الفيديو الغير اخلاقي الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقرر عودته لمعسكر الفراعنة واستكمال بطولة أمم إفريقيا.