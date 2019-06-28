رياضة | لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع غدًا مع لاسارتي وعبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع غدًا مع لاسارتي وعبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل اجتماعًا في الثانية ظهر غدٍ السبت مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة؛ سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري.

وتسعى لجنة التخطيط التي شكلها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والتي يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو لبحث كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة في جلستها غدًا مع المدير الفني ومدير الكرة وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف التي تم وضعها ويتطلع الجميع داخل قطاع الكرة لتحقيقها بما يتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادي على كافة الأصعدة.

وكانت لجنة التخطيط قد عقدت في وقت سابق جلسة مثمرة مع الجهاز الفني كخطوة أولى لاطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي، والذي يقترب من الانتهاء، إلى جانب التطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق ؛سواء داخليا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك للحديث مع الجهاز الفني عن تطلعاته للموسم الجديد "بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره".