رياضة | يويفا يحرم ميلان من اليوروباليج الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يويفا يحرم ميلان من اليوروباليج الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إيطالية نقلا عن بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن ​ميلان​ لن يلعب في بطولة ​الدوري الأوروبي​ الموسم المقبل بقرار من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب مشاكل تتعلق بقانون اللعب المالي النظيف.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أنه بالرغم من إحتلال ميلان المركز الخامس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي إلا أنه لن يشارك في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وأفاد الموقع الإيطالي بأنه من المتوقع أن يلعب روما مباشرة في دور المجموعات بدلا من ميلان وفي المقابل يلعب تورينو صاحب المركز السابع في الدوري الإيطالي التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي بدلا من روما.