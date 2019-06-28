رياضة | زياش على رادار أشبيلية

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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن أشبيلية​ الإسباني يطمح في الحصول على خدمات المغربي ​حكيم زياش نجم آياكس أمستردام الهولندي​ في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن أشبيلية عرض على آياكس مبلغ 30 مليون يورو للحصول على خدمات زياش الذي يلعب حاليا في صفوف منتخب المغرب ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أشبيلية يسعى لضم زياش لتعويض رحيل الهولندي كوينسي بروميس إلى آياكس.

يذكر أن زياش يستعد مع منتخب بلاده المغرب لمواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حالياً في مصر.