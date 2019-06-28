رياضة | بوفون يقترب من العودة إلى يوفنتوس.. ويسعى لتحطيم رقم مالديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوفون يقترب من العودة إلى يوفنتوس.. ويسعى لتحطيم رقم مالديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن ​جيانلويجي بوفون​ يقترب من العودة إلى يوفنتوس​ بعد موسم واحد قضاه مع ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.



وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن بوفون ذو الـ41 عاما سيوقع على عقد لمدّة عام واحد مع البيانكونيري وسيحصل على راتب يبلغ 1.5 مليون يورو وسيكون الحارس البديل للبولندي تشيزني في الموسم المقبل.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بوفون وضع شرطا في عقده مع يوفنتوس وهو إقحامه على الأقل في ثماني مباريات خلال الموسم بالإتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري وذلك بسبب الوصول إلى الرقم التاريخي الخاص بقائد ميلان السابق باولو مالديني فيما يتعلق بعدد المباريات التي خاضها في الدوري الإيطالي تاريخيا، حيث يُعتبر مالديني الأكثر مشاركة في تاريخ الكالتشيو بـ 674 مباراة.