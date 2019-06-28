اونلاين | يلا شوت Tunisia.. بث مباشر مباراة تونس ومالي كورة ستار مشاهدة مباراة تونس ومالي اليوم مباشر اونلاين رابط شغّالlive kora

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بث مباشر كورة ستار Kora Star تونس ضد مالي كأس أمم أفريقيا beIN SPORTS HD تغطية حية

بث مباشر مباراة نسور قرطاج ضد المنتخب المالي والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد السويس الجديد لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام على أرض الكنانة مصر بمشاركة 24 منتخب لمرة الأولى في التاريخ.

ويدخل المنتخب التونسي المباراة بدافع الفوز ولا شيء غيره بسبب وقوعه في فخ التعادل الإيجابي مع المنتخب الأنجولي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت لحساب مباريات الجولة الأولى ولم يستطع رفقاء فرجاني ساسي المحافظة على هدف التقدم.

في المقابل يعول منتخب مالي على خدمات ماريجا ولاعبه أداما تراوري من أجل مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على منتخب موريتانيا في الجولة الأفتتاحية للمجموعة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وتصدروا المجموعة بثلاثة نقاط وفوزهم اليوم سيعني تأهلهم للدور المقبل.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر القنوات التالية :-

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

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beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

ويمكن لمتابعي الخليج 365 الرياضي الإستمتاع بمشاهدة المباراة بث مباشر على الهواء مباشرةً عبر روابط يلا كورة أونلاين Yalla Kora Online ويلا شوت Yall Shoot بالإضافة إلى روابط بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD وغيرها من الروابط الأخرى.

كما سنوفر لكم في أدناه روابط كورة جول Kora Goal وبي إن ماكس beIN MAX HD وسنعمل على متابعة البث طيلة أحداث المباراة لضمان عدم توقفه وإتاحة الفرصة أمام المشاهد من أجل متابعة اللقاء جودة عالية وبدون تقطيع.