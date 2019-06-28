اونلاين | رابط bEIN MATCH مشاهدة مباراة تونس ومالي اليوم بث مباشر yaLLa ShooT رابط الأسطورة ماتش تونس GOOL LIVE

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بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot متابعة مباراة تونس ضد مالي جودة عالية بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live بث مباشر مباراة تونس ضد مالي والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد السويس الجديد لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الافريقية التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المنتظر ان تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وسيدخل منتخب تونس المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

• خط الدفاع: رامي بدوي - ديلان براون - ياسين مرياح - أسامة الحدادي.

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• خط الوسط: وجدي كشريدة - غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - يوسف المساكني.

• خط الهجوم: نعيم السليتي ووهبي الخزري.

ويحتل منتخب مالي المركز الأول برصيد ثلاثة نقاط جمعها من الفوز على منتخب موريتانيا في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف فيما يحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد نقطة يتيمة جمعها بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي مع منتخب أنجولا.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر كورة جول Kora Goal التي تتيح لعشاق المنتخبين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD.

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