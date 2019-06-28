اونلاين | الان الشوط الثاني.. مشاهدة Tunisia vs Mali كورة لايف yalla shoot بث مباشر تونس ضد مالي الان كورة أونلاين لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الان الشوط الثاني.. مشاهدة Tunisia vs Mali كورة لايف yalla shoot بث مباشر تونس ضد مالي الان كورة أونلاين لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر لمباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة 28 – 6- 2019 على رابط كورة ستار، كورة أونلاين cool kora، شاهد الآن مباراة ( Tunisia vs Mali) كورة لايف وكول كورة، yalla shoot، حيث يبحث منتخب تونس عن فوزه الأولي ببطولة أمم إفريقيا عندما يلتقي مع منتخب مالي على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة المقامة بمصر.

منتخب مالي يدخل المباراة وفي جعبته 3 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة الخامسة، بينما يحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد نقطة بالتساوي مع منتخب أنجولا بعد تعادلهما بالمباراة الأولي 1-1، بينما يتذيل منتخب موريتانيا ترتيب المجموعة بدون نقاط.

- موعد مباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة:

عندما تدق أجراس الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة 28-6-2019 ستنطلق المباراة النارية بين منتخب تونس ونظيره منتخب مالي على استاد السويس، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الخامسة من بطولة أمم إفريقيا 2019.

- التشكيل المتوقع لمباراة تونس × مالي في أمم إفريقيا:

لن يخرج تشكيل منتخب تونس لمواجهة مالي عن التشكيل التالي:

حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى

الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي

الوسط: إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - وجدي كشريدة

Advertisements

الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - نعيم السليتي

أما منتخب مالي سيبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دجيجي ديارا

الدفاع: يوسف كوني - مامادو فوفانا - مولا واجي - هماري تراوري

الوسط: لاسانا كوليبالي - ديادي ساماسيكو - موسي دجينيبو - هيرينيلسون كارمو - كافومانا

الهجوم: موسي ماريجا

- القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد تونس اليوم الجمعة:

يمكنكم متابعة مباراة مالي ضد تونس اليوم الجمعة 28-6-2019 على قنوات bein sports، max hd1 بتعليق عربي لـ (عصام الشوالي وعلي محمد علي)، وتستطيعون مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد مالي على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي، وعلى الانترنت من خلال روابط البث المباشر.

- كورة لايف بث مباشر مباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة:

خدمة البث المباشر والمجاني لمباراة تونس ضد مالي ستكون متوفرة عبر موقعنا من خلال روابط البث كورة أونلاين - بين ماتش – كورة الآن | yall shoot| kora today| cool kora| ماي كورة، ومن خلال رابط الاسطورة hd، ورابط يوتيوب بأعلي جودة.