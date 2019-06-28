اونلاين | TOTAL يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ومالي "الشوط الثاني" CAF بث مباشر نسور قرطاج كورة لايف Kora star

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مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر بجودة عالية بدون تقطيع عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يحتضم ملعب السويس الجديد مباراة قوية بين المنتخب التونسي ونظيره منتخب مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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افتتح المنتخب التونسي مشواره في بطولة أمم إفريقيا بتعادل إيجابي أمام منتخب أنجولا بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ليبقى نسور قرطاج في المركز الثالث بعد تحقيق مالي أول ثلاث نقاط على حساب منتخب موريتانيا بإحراز الفوز برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى.

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تنطلق أحداث مباراة تونس ومالي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفي الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس وفي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر وفي الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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وسوف تنقل أحداث مباراة تونس ومالي عبر شبكة قناوت بي إن سبورتس bein sports بوصفها الناقل الرسمي والحصري للبطولة فضلا عن قناة تايم سبورت time sport المصرية ببثها الأرضي والفضائي، فضلاً عن قنوات أخرى ستنقل المباراة هي Sport 1 Czechia – Sport 1 Hungary – Canal + Sport 1 Afrique – Eurosport 2 Spain .

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لن يغيب عن نسور قرطاج في لقاء الجولة الثانية أمام مالي أي لاعب بداعي الإصابة، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب آلان جريس لهذه المواجهة الصعبة، ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب التونسي مباراة مالي بتشكيل مكون من الاسماء التالية : حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، خط الدفاع : أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي، خط الوسط: إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - وجدي كشريدة، خط الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - نعيم السليتي.

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لا توجد غيابات في صفوف منتخب مالي في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات امام تونس، وسيكون الفريق جاهز وكامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة، وسيبدأ منتخب مالي مواجهة نسور قرطاج بتشكيل يضم الاسماء التالية: حراسة المرمى : دجيجي ديارا، خط الدفاع : يوسف كوني - مامادو فوفانا - مولا واجي - هماري تراوري، خط الوسط الدفاعي والهجومي : لاسانا كوليبالي - ديادي ساماسيكو - موسي دجينيبو - هيرينيلسون كارمو - كافومانا، خط الهجوم : موسي ماريجا.