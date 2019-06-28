اونلاين | الأسطورة Yala kora| مشاهدة مباراة تونس VS مالي يلا شوت بلس Mali ضد Tunisia بث مباشر تابع لايف BEIN MAX

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البث المباشر لمباراة منتخب تونس ضد منتخب مالي يوم الجمعة 28-6-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السويس الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات خلال المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة لايف Kora live متابعة المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، والبث المباشر الأسطورة يلا كورة Yala kora، يلا تابع المباراة لايف.

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يلا شوت Yala shoot وسوف تقام المباراة بين منتخب تونس، ومنتخب مالي في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كورة أون لاين، جول كورة Kora online، Goal kora، كول كورة Cool kora، كورة ستار Kora star، Tunisia Vs Mali في أمم أفريقيا 2019 عبر البث المباشر بدون تقطيع عبر اليوتيوب، تابع لايف.

كورة ستار ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مالي :-

دجيجي ديارا - يوسف كوني - مامادو فوفانا - مولا واجي - هماري تراوري - لاسانا كوليبالي - ديادي ساماسيكو - موسي دجينيبو - هيرينيلسون كارمو - كافومانا - موسي ماريجا.

استقر مدرب منتخب تونس على التشكيلة الأساسية والتي سيخوض بها مباراته أمام منتخب مالي :-

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حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع : أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي.

خط الوسط : إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - وجدي كشريدة - يوسف المساكني.

خط الهجوم : وهبي الخزري - نعيم السليتي.

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