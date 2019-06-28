شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة يخالف محمد صلاح واتحاد الكرة: إن كان لا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق محمد أبوتريكة، نجم المنتخب الوطني، على واقعة عمرو وردة بشكل مبطن، بعدما نشر على حسابه قائلاً: «‏قال على ابن أبي طالب: إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال».

وبذلك عبر أبوتريكة عن رأى مخالف لرأى محمد صلاح وزملائه بخصوص وردة، كان اتحاد الكرة قد قرر إعادة عمرو وردة، لاعب منتخب بلاده لمعسكر «الفراعنة»، ودافع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني عن زميله عمرو وردة المستبعد من قائمة الفراعنة في وقت سابق.

ونشر صلاح تغريدات باللغة الإنجليزية عبر حسابه على تويتر لدعم وردة قال فيها:‫ «لابد أن تتعامل النساء بطريقة محترمة، وإذا قالت لا تعني لا.. هذه الأشياء مقدسة. أنا أؤمن بأن من يخطئون يمكن أن يتغيروا للأفضل ولا يجب أن يتم إعدامهم، وهي أسهل طريقة».

Advertisements

وأضاف: «علينا أن نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج للنصح والإرشاد، والإبعاد ليس الحل».

وقال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، الجمعة: «رسميا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر».

ومن المنتظر مشاركة اللاعب في تدريبات «الفراعنة» بشكل منتظم، استعدادا للقاء أوغندا الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن يوم الأربعاء رسميا، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب الأول المشارك حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 تموز/ يوليو المقبل، بعد انتشار اتهامات بالتحرش اللفظي من جانب اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الاتحاد، في بيان، عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «قرر المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق».