شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تعلن تشكيلها للقاء تونس اليوم في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني لمالي محمد ماجاسوبا التشيكل الذي يخوض به فريقه لقاء تونس في إطار لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ضمن منافسات أمم أفريقيا، ويتواجه المنتخبان في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً باستاد السويس. وجاء التشكيل على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: دجيجي ديارا خط الدفاع: هماري تراوري – يوسف كونيه – مولا واجي – مامادو فونانا خط الوسط: أمادو هايدارا – ديادي ساماسيكو – لاسانا كوليبالي – موسي دجينيبو خط الهجوم: موسي ماريجا – عبدالله ديابي

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