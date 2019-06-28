شكرا لقرائتكم المقاولون يبدأ معسكر الإسكندرية استعداداً للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأ المقاولون العرب اليوم معسكره المغلق فى الإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدوري العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تختتم في 19 يوليو المقبل.

ويباشر المقاولون المران على ملعب برج العرب، حيث عاد الفريق لتدريباته مساء السبت الماضى، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ذئاب الجبل عقب مباراة بتروجت في الدوري العام.

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يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة.

كان المقاولون أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربي السابق ومحمد عصام الجناح المصري المحترف سابقا في فنلندا، كما انهى مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب اجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.